Mercato - OM : Il annonce un problème avant le prochain transfert

Ces derniers jours, la presse anglaise a révélé que l’OM s’intéressait de près à Jonathan Rowe. L’ailier de 21 ans pourrait débarquer à Marseille contre la somme de 10M€, et possède un profil très intéressant. Cependant, à en croire certains observateurs, l’international espoir anglais peut parfois faire preuve d’une certaine mauvaise attitude. Explication.

Le mercato estival de l’OM est loin d’être terminé. Ce n’est pas un secret, Marseille tente actuellement d’enrôler plusieurs attaquants, mais pourrait également miser sur la venue d’un nouvel ailier. Récemment, The Sun a ainsi révélé que le club phocéen s’intéressait à Jonathan Rowe. Âgé de 21, le joueur de Norwich pourrait rallier l’OM contre une somme avoisinant les 10M€, et dispose d’un profil très intéressant.

Mercato : L’OM a trouvé le successeur d’Abameyang, une offre est partie https://t.co/3B6Xs0pHca pic.twitter.com/yNR8OP1RyG — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

« Ses principales qualités sont son dribble, son contrôle du ballon et sa finition »

« C’est un joueur qui est encore assez brut, il doit travailler sur son apport en passes décisives dans son jeu et travailler sur son jeu sans ballon », confie ainsi le compte Canaryfocus suivant l’actualité de Norwich, auprès de Massilia Zone sur X. « Il est assez polyvalent. Il peut jouer à gauche ou à droite, ainsi que dans l’axe derrière l'attaquant. Ses principales qualités sont son dribble, son contrôle du ballon et sa finition. Il récupère le ballon et court à travers les défenseurs très facilement, c'est un finisseur de haut niveau et fait aussi parfois de bonnes courses et se met dans de bonnes positions ».

« Il est très déterminé mais peut aussi avoir une légère mauvaise attitude »

Cependant, ce dernier a révélé que parfois, Jonathan Rowe peut avoir une mauvaise attitude sur le terrain : « Jonathan Rowe a certainement beaucoup de potentiel, il a une bonne mentalité pour atteindre son plein potentiel. Il est très déterminé mais peut aussi avoir une légère mauvaise attitude. Vous pouvez un peu le voir avec son comportement ces derniers jours… Mais il pourrait certainement avoir une carrière incroyable comparée au reste de l’effectif de Norwich ». A suivre...