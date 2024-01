Mercato - OM : Il annonce son grand retour à Marseille !

Hugo Chirossel

Pour renforcer son équipe réserve, désormais dirigée par Jean-Pierre Papin et qui évolue en National 3, l’OM a décidé de faire revenir l’un de ses anciens joueurs : Stéphane Sparagna. Un retour qui n’a pas été annoncé par le club, mais qui est bouclé comme l’a confié le défenseur de 28 ans à La Provence.

Face aux difficultés de sa réserve, l’OM a décidé de confier les rênes de l’équipe à Jean-Pierre Papin. Ce qui porte ses fruits pour le moment, puisque sous la houlette du Ballon d’Or 1991, les Olympiens ont enchaîné une troisième victoire en quatre matchs samedi face à Istres (1-3).

Sparagna de retour à l’OM

L’objectif de l’OM est d’obtenir le maintien de son équipe réserve en National 3 et pour ce faire, Jean-Pierre Papin va pouvoir compter sur Stéphane Sparagna. Formé à Marseille, le défenseur de 28 ans y fait son retour, plus de six ans après son départ, comme il l’a confié à La Provence .

« J’ai l’impression de boucler la boucle »