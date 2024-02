Mercato - OM : Il annonce du lourd avec le successeur de Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Limogé par la Fédération ivoirienne de football en pleine Coupe d'Afrique des Nations, Jean-Louis Gasset a décidé de vite replonger dans le bain. Le technicien aurait accepté de prendre la succession de Gennaro Gattuso sur le banc de l'OM. Son ancien joueur Sébastien Haller a donné son avis sur cette arrivée.

Défait sur la pelouse de Brest ce dimanche soir, Gennaro Gattuso n'est pas parvenu à trouver les leviers qui auraient pu permettre à l'OM de se relancer. « On a cette sensation qu'il peut se passer quelque chose à tout moment et qu'on n'est pas en mesure de répondre. On n'est pas une vraie équipe, c'est ce que je regrette. On est trop fragiles et on le paie cher. » a-t-il confié ce dimanche. L'une de ses dernières interventions. Car ce lundi, Gattuso s'est vu signifier son départ par la direction.

Gasset va débarquer à l'OM

Pour le remplacer, l'OM souhaitait attirer un entraîneur francophone, disposant d'une importante expérience en Ligue 1 et capable de redresser une équipe en très peu de temps. Ancien coach de l'ASSE avec qui il avait réussi des miracles il y a quelques années, Jean-Louis Gasset coche toutes les cases. Proche de ses joueurs, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire devrait s'engager avec l'OM jusqu'à la fin de la saison et faire ses débuts ce jeudi, lors du barrage retour de Ligue Europa face au Chakhtiar Donetsk.

Haller valide l'arrivée de Gasset