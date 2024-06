Mercato - OM : Ibrahimovic se lâche sur un échec de l'été

La rédaction

Dans sa quête d’un entraîneur, l’OM aura exploré de nombreuses pistes. Si c’est désormais Roberto De Zerbi qui semble tenir la corde, les Phocéens ont essayé de convaincre plusieurs profils avant de jeter leur dévolu sur l’Italien. C’est notamment le cas de Matias Almeyda et de Paulo Fonseca. Le second cité a préféré rallier l’AC Milan plutôt que la Canebière. Et d’après Zlatan Ibrahimovic, c’est une bonne décision.

Si l’OM n’a toujours pas officialisé son nouveau coach, ce n’est pas le cas de l’AC Milan. Après deux saisons passées au LOSC, le départ Paulo Fonseca était pressenti durant l’été. Alors que les pensionnaires du Vélodrome étaient très emballés à l’idée d’accueillir le Portugais, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le 10sport.com, le technicien de 51 ans a finalement choisi la Lombardie. En conférence de presse, Zlatan Ibrahimovic, qui occupe désormais le poste de dirigeant chez les rossoneri, a livré ses impressions quant à l’arrivée du désormais coach des pensionnaires de San Siro.

« C'est le bon choix »

Face aux journalistes, Zlatan Ibrahimovic a d’abord tenu à conforter le choix Paulo Fonseca. C’est notamment la façon de jouer du Portugais qui semble avoir convaincu les Milanais : « C’est le bon choix pour l'équipe que nous avons, il fallait quelque chose de nouveau après cinq ans. Nous voulons une équipe qui domine le jeu. »

« il est quelqu'un qui sait donner des chances et des responsabilités aux jeunes »