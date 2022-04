Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Avec l’OM, Matteo Guendouzi ne ménage pas ses efforts. Et sur le long terme, cela pourrait être un problème pour l’international français.

L’été dernier, l’OM est allé chercher Matteo Guendouzi, qui n’entrait pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Et le choix de Pablo Longoria est aujourd’hui payant puisque l’international français est l’un des patrons de Jorge Sampaoli. Au milieu de terrain, Guendouzi est un maillon essentiel, se rendant très important de part notamment son abattage sur le terrain. Courant énormément, le joueur de l’OM multiplie les efforts pour le bien de son équipe.

« Il ne pourra pas tenir dix ans comme ça »