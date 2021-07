Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi en remet une couche sur son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 7 juillet 2021 à 10h00 par A.D.

Prêté avec option d'achat à l'OM, Matteo Guendouzi s'est totalement enflammé pour son arrivée dans le club phocéen.

Pour renforcer son milieu de terrain, l'OM s'est offert les services de Matteo Guendouzi. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les parties se sont rapprochés au début du mois de juillet, jusqu'à trouver un accord final pour un prêt avec option d'achat. Sur Twitter , Matteo Guendouzi a fait part de son immense satisfaction de rejoindre l'OM. « Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représente les valeurs du peuple marseillais. Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez l’OM » , s'est réjoui le milieu de terrain prêté par Arsenal. Lors d'un entretien diffusé sur le site officiel de l'OM ce mercredi matin, Matteo Guendouzi en a rajouté une couche sur son arrivée.

«Je me battrai toujours pour ce maillot»