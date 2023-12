Mercato - OM : Gros dilemme à Marseille, une réponse va bientôt tomber

Alexis Brunet

Du 13 janvier au 11 février se déroulera la CAN. Une compétition qui tombe mal pour certains clubs qui devront laisser partir bon nombre de joueurs au milieu de la saison. C'est notamment le cas de l'OM qui pourrait être obligé de libérer jusqu'à neuf joueurs. Le milieu de terrain marseillais a de grandes chances d'être impacté par ces absences, le club phocéen prendra donc rapidement une décision pour un possible renfort dans ce secteur cet hiver.

Le mercato hivernal commence le premier janvier prochain et l'OM en sera sans doute un grand acteur. D'après les informations de RMC Sport , le club phocéen aurait une priorité, le recrutement d'un latéral gauche, avec un profil particulier. Renan Lodi est pour le moment le seul vrai spécialiste du poste et s'il se blesse Marseille n'aurait donc pas de véritable solution de rechange.

Un ailier gaucher est souhaité par Gattuso

En plus de la priorité hivernale, Gennaro Gattuso a passé une demande spéciale à Pablo Longoria. Le coach de l'OM souhaiterait que son président recrute un ailier gaucher, pouvant évoluer sur le côté droit de l'attaque. Un troisième renfort pourrait aussi arriver au milieu de terrain.

L'OM n'a pas encore décidé pour son milieu