Mercato - OM : Gros coup dur dans le dossier Mertens

Publié le 6 août 2022 à 17h00 par La rédaction

Pablo Longoria souhaiterait offrir le meilleur effectif possible à Igor Tudor. Le président de l'OM a déjà bouclé la venue de huit nouvelles recrues, mais il cherche toujours un avant-centre d'expérience. Dries Mertens fait partie de cette short-list au même titre qu'Alexis Sanchez, mais le Belge devrait finalement rebondir à Galatasaray. Une piste en moins pour l'OM...

Depuis quelque temps, il est question d'une volonté de Pablo Longoria d'attirer Dries Mertens qui est libre de tout contrat, à l'OM. Cependant, il semblerait que l'international belge ne viendra pas à l'OM. L'attaquant belge devrait rejoindre Istanbul et Galatasaray pour poursuivre sa carrière. Une nouvelle piste offensive qui s'envole pour l'OM et Longoria.

Accord total entre Mertens et Galatasaray

Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato , annonce se samedi que Galatasaray et Dries Mertens auraient trouvé un accord total. Le Belge est attendu dans les prochaines heures à Istanbul pour y passer sa visite médicale et parapher un contrat d'un an + une année en option.

Galatasaray a sorti le grand jeu