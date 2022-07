Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid dans ces deux dossiers XXL

Publié le 9 juillet 2022 à 16h15 par Hugo Ferreira

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite pouvoir rivaliser avec les plus gros clubs européens, et compte se renforcer cet été. Dans le secteur offensif, Dries Mertens et Paulo Dybala ont été liés aux Phocéens, cependant, ces deux-là ne seraient finalement pas sur les tablettes de l’OM.

De nombreux joueurs sont ciblés par l’Olympique de Marseille depuis l’ouverture du marché des transferts. En effet, Pablo Longoria souhaite offrir un effectif compétitif à Igor Tudor afin qu’il ai toutes les cartes en main pour que les Phocéens livrent de bonnes performances en Ligue des champions. Plusieurs renforts pourraient alors arriver dans chaque secteur, notamment en attaque.

Mercato - OM : Vers un transfert de Depay ? La réponse https://t.co/ZAutS7YuFX pic.twitter.com/DZbKn3WXvm — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

L’OM veut se renforcer offensivement

La situation des attaquants de l’Olympique de Marseille est incertaine. En effet, Arkadiusz Milik a été annoncé dans le viseur du FC Nantes, Cédric Bakambu ne satisfait pas totalement, et Luis Henrique pourrait partir à Botafogo. A côté de tout cela, l’OM a vendu Nemanja Radonjic au Torino, et la cellule de recrutement est désormais à la recherche d’éléments offensifs capables d’améliorer l’effectif.

Pas d’intérêt pour Mertens et Dybala

Ces derniers jours, le dossier Dries Mertens semblait prendre de l’ampleur à l’Olympique de Marseille, tandis que certaines rumeurs liant Paulo Dybala aux Phocéens ont vu le jour. Cependant, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les internationaux belge et argentin ne seraient pour le moment pas dans les plans de l’OM.