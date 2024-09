Mercato - OM : Greenwood se lâche après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de cinq buts lors de ses trois premiers matchs en Ligue 1, Mason Greenwood a été élu joueur du mois par les supporters de l’OM, où il est arrivé cet été en provenance de Manchester United. Dans une vidéo publiée par le club marseillais, l’ailier de 22 ans s’est exprimé après avoir reçu ce prix.

Auteur d’un doublé à Brest (1-5), puis buteur contre le Stade de Reims (2-2), avant d'inscrire un nouveau doublé sur la pelouse de Toulouse (1-3), Mason Greenwood réussit ses débuts sous le maillot de l’OM. Ce qui lui a logiquement valu d’être élu Olympien du mois d’août par les supporters marseillais.

« Cela fait un mois que je suis ici et c’est incroyable de remporter ce prix »

« Cela fait un mois que je suis ici et c’est incroyable de remporter ce prix », a réagi Mason Greenwood, dans une vidéo publiée par l’OM. « Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters qui ont voté pour moi. Je leur en suis reconnaissant, mais il est évident que sans mes coéquipiers, le staff et tous les membres du club qui m’ont aidé, cette récompense n’aurait pas été possible, alors je dois aussi les remercier. »

Une arrivée remarquée en @Ligue1 avec 5 buts en 3 matchs ! 💥

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 est votre #OlympienDuMoisPuma d’août 🏅 pic.twitter.com/IeJdzxACi3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2024

« J’ai tout de suite été dans des bonnes conditions »

« Je suis arrivé ici au milieu de la pré-saison et j’ai tout de suite été dans des bonnes conditions. On l’a montré lors du premier match contre Brest, on a dominé le jeu et on s’est senti plus à l’aise au fur et à mesure que le match avançait. On est en bonne position dans le championnat et on veut continuer à avancer », a ajouté Mason Greenwood.