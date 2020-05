Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le mercato de Villas-Boas !

Publié le 4 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a été annoncé sur les traces de Jimmy Cabot, le milieu de terrain du FC Lorient a ouvert la porte à un départ en fin de saison.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM devra la jouer malin lors du mercato estival, puisque les finances du club phocéen ne seraient pas au mieux. Plusieurs éléments du milieu de terrain comme Morgan Sanson et Kevin Strootman devraient logiquement être vendus, et André Villas-Boas songerait ainsi à Jimmy Cabot pour se renforcer. D’ailleurs, interrogé par Ouest-France dimanche, le joueur du FC Lorient a clairement indiqué qu’il devrait changer d’air puisqu’il arrive au terme de son contrat.

« J’ai besoin de bouger »