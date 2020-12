Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle à venir pour le projet McCourt ?

Publié le 9 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas semblait bien parti pour quitter l’OM en fin de saison, l’entraîneur portugais a indiqué que les négociations avaient débuté pour la prolongation de son contrat. Une bonne nouvelle pour le club phocéen…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas avait en plus semé le doute sur son avenir ces dernières semaines en affichant ses envies de devenir sélectionneur national ou encore futur président du FC Porto. De plus, l’entraîneur portugais avait déjà bien failli claquer la porte de l’OM l’été dernier suite au départ de son ami, Andoni Zubizarreta. Mais tout est relancé dans ce dossier…

Villas-Boas parti pour prolonger ?