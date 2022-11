Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les chiffres du prochain transfert de Longoria

Publié le 12 novembre 2022 à 17h10

Mis de côté par Igor Tudor alors qu'il avait explosé sous Jorge Sampaoli, Gerson se rapproche d'un retour à Flamengo. Le clan du Brésilien avait annoncé ses intentions de départ suite aux choix contestés de l'entraineur croate. L'opération se précise et de nouveaux chiffres sont sortis dans la presse brésilienne ce samedi.

Depuis l'annonce de ses envies de départ, le clan Gerson met le feu à l'OM. Et alors que son départ du côté de Flamengo se précise, on en sait un plus sur les demandes de l'OM. Une vaste affaire de pourcentages.

Gerson déjà d'accord avec Flamengo

Pour Gerson, l'accord est déjà trouvé puisqu'il se serait mis d'accord sur un contrat de 5 ans avec son ancien club d'après Globo . Néanmoins, les deux clubs cherchent encore un terrain d'entente.

