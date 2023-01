Mercato - OM : Gerson parti, visite médicale déjà programmée pour son successeur

Maintenant que Gerson a fait son grand retour à Flamengo, l'OM peut se pencher sur son successeur. Les négociations avec Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l'Atalanta Bergame, se sont accélérées sérieusement, à tel point qu'une visite médicale serait déjà programmée dans les prochains jours.

Après une première partie de saison très compliquée, Gerson a pris la décision de quitter l'OM. Même si les négociations ont pris du temps, l'international brésilien a fini par faire son grand retour à Flamengo, son ancien club. Une aubaine pour l'OM qui est déjà proche de boucler l'arrivée de son successeur.

Comme l'a révélé en exclusivité le10sport.com, l'OM ne va pas perdre d'argent dans le deal Gerson. Idéal pour se positionner sur Ruslan Malinovskyi ! D'après les informations de RMC Sport , le club olympien serait très confiant dans ce dossier, L'Equipe parle de son côté d'un prêt avec option d'achat obligatoire. De quoi réjouir Pablo Longoria qui avait fait du milieu offensif de l'Atalanta Bergame une priorité absolue pour ce mercato hivernal.

More details on Ruslan Malinovskyi. Olympique Marseille will pay around €10m total fee, the deal will be done on loan with mandatory buy clause — it will become permanent in June. 🔵🇺🇦 #OMMalinovskyi, excited for new chapter as medical tests will take place in the next days. pic.twitter.com/aOVK4P0ePb