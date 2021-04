Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt se fait fracasser pour la vente du club !

Publié le 30 avril 2021 à 1h45 par A.M.

Malgré les multiples démentis de l'OM concernant la vente du club, Eric Di Meco s'agace sérieusement du comportement de Frank McCourt.

« Depuis janvier, McCourt a dit qu’il ne vendait pas le club. Il a communiqué dans différents entretiens que le club n’était pas en vente. Il a dit aux supporters que le club n’est pas en vente. Dans mes discussions avec lui, on parle du futur. Il y a des intérêts des gens pour nous déstabiliser. Pour le moment, le club n’est pas en vente ». Pablo Longoria l'a répété, l'OM n'est pas à vendre. Un discours en adéquation avec celui de Frank McCourt qui s'était déplacer à Marseille le mois dernier afin d'affirmer sa volonté de rester au sein du club phocéen qui n'est pas en vente. Mais Eric Di Meco s'agace de la différence entre les paroles et les actes.

«L’actionnaire est venu nous enfumer à Marseille»