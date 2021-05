Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt prêt à faire un énorme effort à 60M€ ?

Publié le 13 mai 2021 à 22h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’une des questions est de savoir quels seront les moyens de l’OM. Et pour donner un peu plus de possibilités à Pablo Longoria, Frank McCourt pourrait bien remettre la main à la poche.

A l’OM, un nouveau projet est en train de se construire avec Pablo Longoria comme président et Jorge Sampaoli comme entraîneur. Alors que cela a débuté il y a quelques mois, le réel départ sera donné cet été avec le mercato estival afin de permettre de changer de nombreuses choses au sein de l’effectif phocéen. Des départs sont ainsi attendues, de même que plusieurs arrivées. Mais alors que les pistes évoquées sont nombreuses à l’OM, l’incertitude plane concernant les moyens mis à disposition de Longoria. Alors que la situation financière du club phocéen n’est clairement pas la meilleure, Frank McCourt pourrait toutefois faire un effort de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Plus 60M€ ?