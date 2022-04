Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt prend une décision fracassante pour cet été !

Publié le 28 avril 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Jorge Sampaoli l’a récemment expliqué, il attend de nouvelles recrues à l’OM cet été. Toutefois, pour Pablo Longoria, cette mission pourrait être complexe. Explications.

Du côté de l’OM, on prépare déjà le mercato estival. Et il y a quelques jours, Jorge Sampaoli avait annoncé la couleur à ce sujet. L’entraîneur de l’OM avait alors expliqué : « Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau ». L’Argentin attend ainsi des recrues, mais pour cela, il faudra de l’argent. Et pas sûr que Frank McCourt suive…

« Il faudra recruter malin »