Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans ce dossier brûlant de Longoria ?

Publié le 22 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

L’OM n’a toujours pas trouvé d’accord avec Flamengo pour son jeune milieu de terrain, Gerson. S’il ne semble pas contre un transfert, le club brésilien pourrait également conserver sa pépite.

Depuis maintenant quelques jours, de nombreuses rumeurs envoient Gerson à l’OM. Le jeune et prometteur milieu de 24 ans évolue au Brésil, dans le club de Flamengo. Formé chez le rival de Fluminense, Gerson a déjà connu l’Europe, à travers deux expériences à l’AS Rome (2016-2018) et à la Fiorentina (2018-2019). Revenu au Brésil, ses prestations auraient donc séduit l’OM et Jorge Sampaoli.

Flamengo pourrait offrir une prolongation pour Gerson