Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Zubizarreta… L’OM monte au créneau dans le dossier Lihadji !

Publié le 26 février 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji semble plus que jamais sur le départ de l'OM avant même d'avoir signé son premier contrat professionnel, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont commenté ce dossier.

Grand espoir de l'OM, Isaac Lihadji devrait toutefois partir avant même d'avoir signé son premier contrat professionnel. Le jeune ailier a refusé plusieurs offres. Une situation qui agace Jacques-Henri Eyraud dans des propos accordés à l' AFP : « Cela ne donne pas une image négative de la formation à l'OM. Je veux des jeunes joueurs qui affichent les valeurs du club et ont des entourages sains, qui comprennent qu'on parle ensemble d'un projet d'évolution. » En plus du président de l'OM, Andoni Zubizarreta s'est également prononcé.

L'OM dédramatise le cas Lihadji