Mercato - OM : Daniel Riolo adresse un gros tacle à McCourt !

Publié le 26 mars 2021 à 15h10 par D.M.

Frank McCourt aurait décidé de nommer Jacques-Henri Eyraud vice-président du conseil de surveillance de l’OM. Une décision incompréhensible pour Daniel Riolo.

Démis de ses fonctions de président, Jacques-Henri Eyraud n’en a pas véritablement fini avec la formation marseillaise. RMC Sport a annoncé, ce jeudi, que Frank McCourt avait décidé de le nommer au poste de vice-président du conseil de surveillance de l’OM. Certains proches du propriétaire américain voulaient des débarrasser d’Eyraud, mais McCourt en a décidé autrement. Un choix qui fait énormément parler et réagir. Au micro de RMC , Daniel Riolo n’a pas hésité à critiquer cette décision.

« C’est quand même un petit « foutage de gueule » »