Mercato - OM : Excellente nouvelle pour la succession de Mandanda !

Publié le 18 juin 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors que l’OM envisage de faire venir Alexander Nübel pour renforcer le poste de gardien cet été, le LOSC ne serait plus du tout dans la course dans ce dossier. Contrairement à l’AS Monaco…

Ce n’est plus un secret pour personne, Yohann Pelé arrivant en fin de contrat à l’OM, et Pablo Longoria envisage donc d’attirer un nouveau profil à ce poste. L’objectif est clair : disposer d’un élément capable dans un premier temps de seconder Steve Mandanda avant, d’à terme, assurer définitivement sa succession. D’ailleurs, l’OM étudierait sérieusement la possibilité de faire venir Alexander Nübel qui peine à obtenir du temps de jeu au Bayern Munich et devrait partir en prêt sans option d’achat. Mais qu’en est-il pour ses autres prétendants français ?

Le LOSC est out pour Nübel, mais…