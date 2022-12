Mercato - OM : Excellente nouvelle pour ce transfert de Longoria ?

Axel Cornic

Après une rupture totale avec José Mourinho, Rick Karsdorp chercher désespérément un nouveau club... et Pablo Longoria semble prêt à lui tendre la main. Le Néerlandais pourrait devenir l’énième joueur à être transféré de l’AS Roma à l’Olympique de Marseille, après notamment Jordan Veretout, Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder.

La colonie d’ex-romain pourrait s’agrandir dans les prochaines semaines, puisque Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste à l’AS Roma. Le président de l’OM discuterait avec le directeur sportif romain Tiago Pinto d’un possible deal autour de Rick Karsdorp, qui n’a plus sa place dans l’équipe de José Mourinho.

La Roma et Karsdorp cherchent une solution

Les deux hommes se seraient violemment clashés et le technicien portugais aurait réclamé son départ lors du mercato hivernal, avec notamment Alvaro Odriozola du Real Madrid qui pourrait le remplacer. De son côté, Karsdorp ne voudrait plus entendre parler de Mourinho et ses agents auraient déjà commencé à faire le tour de l’Europe.

Finalement, ça sera 10M€