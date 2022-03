Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme retour de flamme pour cet ancien du Barça !

Publié le 23 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Déjà annoncé dans le viseur de l'OM cet hiver, Gerard Deulofeu serait toujours suivi par le club phocéen, et cette fois-ci, l'Udinese semble à l'écoute pour les offres.

Cet hiver, l'OM a réussi à se renforcer à moindre frais en obtenant les signatures de Sead Kolasinac et Cédric Bakambu sans débourser d'indemnité de transfert. Malgré tout, comme le révélait Florent Germain, Jorge Sampaoli aurait bien aimé attirer un joueur en plus. « Sampaoli a eu ce qu’il voulait, mais il aurait aimé un petit peu plus. Il rêvait de Tagliafico, il aurait aussi aimé Deulofeu », assurait le journaliste de RMC Sport .

L'OM toujours dans le coup pour Deulofeu ?