Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dries Mertens fait ses adieux, direction Marseille ?

Publié le 3 août 2022 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 3 août 2022 à 22h14

Libre depuis son départ du Napoli le 30 juin dernier à l’issue de son contrat, Dries Mertens n’avait toujours pas communiqué concernant son avenir. Ce mercredi, il a cependant fait une annonce sur les réseaux sociaux, lui qui est lié à un départ vers l’OM.

L’OM est toujours en quête d’un nouvel attaquant. Si le dossier Alexis Sanchez semble bien avancer, celui de Dries Mertens pourrait également se décanter assez rapidement. La Gazzetta dello Sport annonçait notamment que l’attaquant belge avait refusé la Juventus, tandis que Gialuca Di Marzio annonçait un intérêt prononcé de l’OM, de l’Ajax et du Galatasaray. Muet depuis son départ libre le 30 juin dernier, le Belge a communiqué pour la première fois sur son avenir…

Mercato - OM : Ce transfert de Longoria plombé par un attaquant du Real Madrid ? https://t.co/5E0qknDHRu pic.twitter.com/LWpcomiNG2 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

«Je savais que ce jour arriverait peut-être»

Sur son compte Instagram , l’attaquant belge a fait ses adieux aux supporters napolitains. « Cher Napolitains, je savais que ce jour arriverait peut-être, mais je ne pensais pas qu’il serait si difficile. Devoir dire au revoir à la ville qui m’a adopté, qui m’a aimée, et supporter pendant des temps difficiles et merveilleux. Ce record et les victoires resteront dans les livres, mais les gens de cette ville resteront dans mon coeur. ». Un message plein d’émotions pour Dries Mertens, toujours lié à un transfert à l'OM.

«Ce n’est pas un adieu»