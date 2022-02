Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux joueurs de Premier League étaient attendus cet hiver !

Publié le 8 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Après avoir attiré Sead Kolasinac qui évoluait alors à Arsenal, Pablo Longoria aurait tenté d’attirer son ex-coéquipier Nicolas Pépé ainsi que le défenseur de Manchester United Eric Bailly à l’OM.

En plus de Samuel Gigot qui a été prêté dans la foulée jusqu’à la fin de la saison au Spartak Moscou, Pablo Longoria est parvenu à mettre la main sur deux autres joueurs d’expérience en les personnes de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, arrivés tous les deux libres. Néanmoins, à l’occasion du mercato hivernal, le président de l’OM ne se serait pas arrêté là et aurait tenté de boucler deux autres opérations d’envergure en Premier League.

Deux offres de prêt pour Pépé et Bailly, mais…