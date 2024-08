Mercato - OM : De Zerbi tente un transfert en plein Jeux Olympiques

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ce n'est pas un, mais bien deux gardiens qui ont rejoint l'OM, qui a anticipé le futur départ de Pau Lopez. Après Jeffrey de Lange, recruté en provenance des Go Ahead Eagles, c'est Geronimo Rulli qui a posé ses valises à Marseille. Recruté pour 4M€ à l'Ajax Amsterdam, l'Argentin a vu son transfert à l'OM se décanter en plein Jeux Olympiques comme il l'a révélé.

Les recrues s'enchainent à l'OM et les conférences de presse pour les présenter également. Si Mason Greenwood, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg sont déjà passés devant les journalistes, ce mercredi, c'était au tour de Jeffrey de Lange, Elye Wahi, Valentin Carboni ainsi que Geronimo Rulli. Ce dernier, recruté pour 4M€ à l'Ajax Amsterdam, n'a d'ailleurs pas échappé aux questions sur son transfert à l'OM et Rulli en a dévoilé quelques coulisses.

« Le coach m'a appelé directement pendant les JO »

Comment Geronimo Rulli en a donc été amené à signer à l'OM ? Le gardien argentin a notamment fait savoir que tout s'est joué durant les derniers Jeux Olympiques avec un appel de Roberto De Zerbi : « L'OM a été le premier à entrer en contact avec moi cet été. Le coach m'a appelé directement pendant les JO et je l'ai remercié de son intérêt ».

« Je me suis dit que la décision était facile à prendre »

« Après les JO il m'a rappelé, je me suis dit que la décision était facile à prendre. Tout le monde voulait que ça se fasse rapidement y compris l'Ajax », a ensuite développé Geronimo Rulli, qui a donc fini par s'engager avec l'OM.