Mercato - OM : De Zerbi a sa réponse pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En grande difficulté depuis son arrivée en janvier 2023, Mykhaylo Mudryk pourrait quitter Chelsea lors du prochain mercato hivernal. Un joueur très apprécié par Roberto De Zerbi, qui l’a connu au Shakhtar Donetsk et aimerait relancer à l’OM. Selon les dernières informations, un départ en prêt serait une possibilité pour l’international ukrainien.

Recruté en janvier 2023 dans le cadre d’un transfert estimé à 100M€, Mykhaylo Mudryk peine encore à justifier le montant investi par Chelsea. L’arrivée d’Enzo Maresca sur le banc des Blues n’a pas vraiment arrangé la situation de l’ailier âgé de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2031.

Grande nouvelle annoncée pour le mercato de l’OM ! https://t.co/Hoi4AV3nWm pic.twitter.com/DPeAaJIrAQ — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

De Zerbi veut relancer Mudryk

Comme l’indiquait TeamTALK le mois dernier, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Mykhaylo Mudryk. En effet, Roberto De Zerbi, qui l’a eu sous ses ordres au Shakhtar Donetsk, serait un grand fan du joueur, qu’il aimerait relancer du côté de l’OM et Chelsea pourrait ouvrir la porte à un départ en prêt.

Un départ en prêt à l’étude

Si, selon le journaliste Fabrizio Romano, Mykhaylo Mudryk « est complètement concentré sur Chelsea et faire de son mieux avec Maresca », d’après les informations de GIVEMESPORT, un départ cet hiver serait une vraie possibilité. L’international ukrainien (25 sélections) pourrait bel et bien quitter Chelsea en prêt afin d'obtenir plus de temps de jeu.