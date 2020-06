Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo affiche d’énormes doutes sur M’Baye Niang !

Publié le 9 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a fait de M’Baye Niang sa grande priorité de l’été, Daniel Riolo estime que le club phocéen n’aura jamais les 20M€ requis pour boucler cette opération avec Rennes.

Depuis maintenant plusieurs semaines, l’OM travaillerait en coulisses sur le recrutement de M’Baye Niang, et l’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait la grande priorité d’André Villas-Boas. Néanmoins, pour envisager une vente de Niang, le club breton réclamerait pas moins de 20M€ à l’OM qui connaît pourtant une période délicate sur le plan financier. Daniel Riolo a affiché de sérieux doutes sur la faisabilité du dossier au micro de RMC .

« Je ne vois pas comment l’OM va mettre 20M€ »