Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cristiano Ronaldo à Marseille, la fin du rêve

Publié le 26 août 2022 à 09h00 par Arthur Montagne

La rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM a rapidement pris une incroyable ambleur sur les réseaux sociaux. A tel point que plusieurs supporters marseillais se prennent à rêver d'une signature de la star portugaise. Néanmoins, l'euphorie a laissé place à la réalité et le quintuple Ballon d'Or semble désormais très loin de la cité phocéenne.

Tout est parti d'un simple tweet. En effet, il a suffi d'un montage et d'un hashtag #RonaldOM pour mettre le feu aux réseaux sociaux. En effet, depuis quelques jours, les supporters marseillais se prennent à rêver d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM. Plusieurs anciens joueurs du club phocéen ont même contribué à entretenir ce fantasme à l'image de Samir Nasri, Eric Di Meco, Djibril Cissé ou encore Mamadou Niang. Mais le retour à la réalité semble se préciser sérieusement.

«Il n’y a aucun contact entre l’OM et Ronaldo»

En effet, par le biais d'une vidéo diffusée sur YouTube , Fabrizio Romano a calmé les supporters marseillais assurant qu'il n'y avait aucun contact entre l'OM et Cristiano Ronaldo. « À L’heure actuelle, il n’y a aucun contact entre l’OM et Ronaldo. Je n’aime pas vendre du rêve donc je préfère clarifier les choses. D’après ce qu’on m’a dit, Longoria serait en colère et triste à cause de ces rumeurs car avec Ribalta, ils font de leurs mieux pour reconstruire l’OM et ramener des joueurs importants pour bâtir une équipe de top niveau. Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet de Pablo Longoria », assure le journaliste qui apporte d'autres précisions et qui rappelle que même sans Cristiano Ronaldo, l'OM réalise un joli mercato.

Mercato : Cristiano Ronaldo à l'OM ? Longoria brise le rêve de Marseillais https://t.co/XeWiCNNcYM pic.twitter.com/EgmuGWUdTX — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

«Il y a beaucoup de rumeurs en France et les supporters marseillais deviennent fous»

« Ils recrutent des joueurs importants comme Alexis Sanchez, Éric Bailly ou Jordan Veretout. Ils font également confiance à de jeunes prometteurs comme Issa Kaboré ou Isaak Touré. Ils ont un projet, une idée et Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet. Les dirigeants marseillais ont une vision complètement différente pour le présent et l’avenir du club. Il y a beaucoup de rumeurs en France et les supporters marseillais deviennent fous. Ils sont tellement passionnés par leur club qu’ils rêvent de voir Ronaldo venir à l’OM », ajoute Fabrizio Romano. De quoi refroidir sérieusement les rumeurs d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM.

Longoria calme tout le monde