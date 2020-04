Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour la première recrue estivale de Zubizarreta ?

Publié le 23 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que tout semblait acté pour le transfert définitif d'Alvaro Gonzalez, dont l'option d'achat devenait automatique après 5 apparitions sous le maillot de l'OM, le défenseur espagnol explique que la suspension de la saison change la donne.

« Dans mon contrat, il y avait une clause qui a été réalisée. L’option d’achat de mon prêt devenait obligatoire si je disputais cinq matches et l’OM devait la payer. Il ne manque plus que ce soit officialisé, et je suis très heureux ici . » Il y a quelques jours, Alvaro Gonzalez levait le voile sur sa situation. Prêté par Villarreal avec une option d'achat, le défenseur espagnol devait être transféré définitivement après 5 apparitions. Un montant de 4M€ avait été évoquée. Une condition largement remplie, mais la crise du Covid-19, qui a provoqué la suspension des compétitions, a changé la donne comme l'a révélé le défenseur de l'OM qui réitère toutefois sa volonté de rester au sein du club phocéen.

Le coronavirus change la donne pour Alvaro Gonzalez