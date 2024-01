Mercato - OM : Coup de tonnerre en vue cet hiver ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, et l’OM prévoit de s’y montrer actif avec au moins deux arrivées espérées. Mais du mouvement est également attendu dans le sens des départs, avec de possibles surprises puisque le club phocéen serait à l’écoute des offres pour tous ses joueurs

Avec huit de ses joueurs absents dès le début de l’année en raison de la CAN, l’Olympique de Marseille attend du renfort dans ce mercato hivernal, et ce malgré les moyens limités dont il dispose pour recruter. Dans le sens des départs aussi, il pourrait y avoir du mouvement afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale encadrée par la DNCG. Samedi, L’Équipe citait cinq joueurs sur le départ.

Plusieurs noms circulent pour un départ

Selon le quotidien sportif, Vitinha, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Luis Henrique et Azzedine Ounah ne seront pas retenus par l’OM selon les offres reçues. Mais ce dimanche, La Provence va encore plus loin, estimant qu’aucun joueur ne serait certain de rester cet hiver.

Aucun joueur n’est intransférable

En effet, personne ne serait jugé intransférable au sein de l’OM, prêt à écouter toutes les propositions durant le mois de janvier. Le club doit en effet se séparer d’éléments avant de pouvoir attirer de nouveaux joueurs sur le mercato. Un cadre de Gennaro Gattuso pourrait-il alors être amené à plier bagage cet hiver ? Affaire à suivre…