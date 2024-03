Mercato - OM : Coup de théâtre pour l’avenir de Gasset ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Gasset enchaîne les succès à l'OM. Arrivé sur le banc marseillais pour remplacer Gennaro Gattuso, le technicien a su redonner confiance à un groupe longtemps sans solution. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire reste invaincu à Marseille et le sujet de son avenir commence à être évoqué par différents médias.

L'OM est sur un nuage. Depuis la nomination de Jean-Louis Gasset, le club marseillais a enchaîné quatre victoires toutes compétitions confondues. La dernière date de jeudi soir. Les olympiens ont écrasé Villarreal, coaché par Marcelino (4-0) et ont pris une sérieuse option pour la qualification en quart de finale de Ligue Europa.

L'OM enchaîne les victoires

En Ligue 1, ça va mieux aussi. L'OM n'est qu'à six points du troisième l'AS Monaco et peut encore rêver d'une qualification directe pour la Ligue des champions. Alors que son contrat expire en juin, Gasset pourrait-il être conservé si la dynamique se poursuit ?

Gasset finalement conservé ?