Mercato - OM : Coup de gueule sur les coulisses de la signature de Rabiot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a vécu un mercato estival 2024 très agité, et a ensuite bouclé son recrutement par la signature libre d’Adrien Rabiot au mois de septembre. Une arrivée qui a fait couler beaucoup d’encre, mais Daniel Riolo ne comprend pas la manière dont le staff de l’OM a géré l’intégration de Rabiot en sortant immédiatement Kondogbia de l’équation.

En plus de la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur, l’OM a changé une bonne partie de son effectif cet été. Pas moins de douze nouvelles recrues ont été attirées, dont Adrien Rabiot en joker médical au mois de septembre. Et sur les ondes de RMC Sport, dans l’After Foot, Riolo a livré son point de vue sur les méthodes de l’OM pendant ce mercato estival.

OM : Un coup de gueule est lâché pour le défendre après le PSG https://t.co/6uOWUeOYqs pic.twitter.com/lsYTZOWxMi — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Riolo évoque le loft de l’OM

« Ils se sont séparés de joueurs qui semblaient intouchable, ou du moins qui étaient titulaires. Je pense à Veretout, à Mbemba, qui était cet été dans un loft. Je trouve que ça a donné des situations un peu particulières », indique Riolo, avant de pousser un coup de gueule sur les coulisses de l’arrivée d’Adrien Rabiot et son intégration dans le vestiaire, qui a totalement bouleversé la hiérarchie.

« Niveau méthode, c’est un peu bizarre »

« Aussi, quand Rabiot arrive, j'ai l'impression que sa place était gardée. T'avais Kondogbia, qui jouait pas toujours bien hein, il n'était pas incontournable, mais d'entendre que à 100% la concurrence est éliminée parce que le mec qui arrive, obligatoirement il a sa place qui est mise au chaud tranquillement, c'est au four, aux petits oignons et tout, ne t'inquiète pas, niveau méthode, c'est un peu bizarre », estime Daniel Riolo. Le message est passé pour la direction de l'OM...