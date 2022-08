Foot - Mercato - OM

OM : Comment la folle rumeur Ronaldo a mis le feu à Marseille

Publié le 27 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Voilà plus d'un mois que la folle rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM a été lancée sur Twitter. Mais d'une simple blague d'un supporter marseillais influent sur le réseau social, le transfert de CR7 est devenu un rêve du côté de la Canebière. Retour sur ce phénomène qui a mis le feu à Marseille avant d'être éteint par Pablo Longoria.

Tout est parti d'un tweet le 19 juillet. Alors que Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United et peine à trouver un nouveau club, un journaliste britannique, Piers Morgan, annonce que la future destination de la star portugaise pourrait surprendre. Autrement dit, il ne rejoindra pas l'un des cadors européens. Il n'en fallait pas plus pour que les Marseillais s'enflamment. Et pour cause, alors que l'OM disputera la Ligue des champions, un supporter du club, bien connu sur Twitter , a lancé la propagande. Basile Bilo répond au tweet de Piers Morgan en citant l'Olympique de Marseille avant de publier lui-même un message prémonitoire : « Et si... » Deux petits mots accompagnés d'un montage de Cristiano Ronaldo avec le maillot de l'OM et surtout du hashtag qui va devenir viral : #RonaldOM. Le feuilleton est lancé.

Le #RonaldOM met le feu à Twitter

Dans les colonnes du Parisien , Basile Bilo raconte la façon dont il a mis le feu à Twitter : « Piers Morgan, journaliste et ami de Ronaldo, avait sorti l’info selon laquelle il pouvait aller dans une destination plus exotique. J’avais répondu en rigolant Olympique de Marseille. Depuis petit, Ronaldo est mon joueur préféré, l’OM mon club de cœur. C’est la seule année où il a du mal à trouver un club donc j’en ai un peu rigolé. Par amusement, j’ai réalisé un montage en 5 minutes. J’ai mis sa tête avec le maillot de la saison dernière. Je me suis amusé à mettre un hashtag, je trouvais le jeu de mots facile et efficace. L’objectif n’était pas de créer une propagande, c’était pour le délire. Twitter fonctionne comme ça : les Marseillais utilisent souvent des hashtags pour ramener un joueur lors du mercato . » Néanmoins le célèbre twittos ne s'attendait pas à ce que le phénomène dure aussi longtemps. « Normalement, ce genre de choses ne dure pas. Ça s’est un peu atténué dans le temps puis ça a repris tout seul. Jul partage le design, les anciens s’en mêlent : ça recrée un engouement qui est même plus fort qu’en juillet. Parfois, certains sont aigris sur Twitter et le prennent mal mais l’immense majorité des Marseillais a pris ce hashtag au second degré, a juste envie d’en rêver et d’en rire », ajoute-t-il.

Et si... #RonaldOM pic.twitter.com/OsSz1ImINk — Bilo ☀️ (@basilebilo) July 19, 2022

Les anciens de l'OM alimentent la rumeur

Effectivement, il a été bien aidé. Le célèbre rappeur marseillais Jul a repris son montage en demandant « un peu d'espoir ». « Laissez-moi rêver », réclamait même Jul. Un message qui va dans le sens de celui lancer par d'autres marseillais. Et pour cause, à mesure que la rumeur se propageait sur Twitter , d'anciens joueurs de l'OM ont entretenu la flamme. Et non des moindres. Eric Di Meco a été le premier à lancer les hostilités. Au micro de RMC il assurait ainsi que « ce serait impardonnable de ne pas essayer pour moi. C'est de la science-fiction, il y a une chance sur mille. Et je même plus loin : par bonheur, par miracle, il viendrait te mettre le bordel dans le vestiaire, rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l'OM à la ville, il faut le tenter . » Mamadou Niang a ensuite lui aussi exhorté Frank McCourt et Pablo Longoria de tenter leur chance pour Cristiano Ronaldo. « On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein... Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup (...) Je pense que l’équipe serait plus forte avec Cristiano Ronaldo et qu’il va emmener son expérience. Il y en a besoin avec la Ligue des champions », assurait l'ancien attaquant de l'OM, imité par son ex-coéquipier, Samir Nasri qui se met également à rêver. « D'après ce qu'on entend, Cristiano veut jouer la Champions League. Je pense sincèrement qu'il devrait des concessions au niveau financier pour pouvoir aller dans une équipe compétitive qui joue la Champions League. Moi, j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat, ils lui donnent la moitié de son année et à Marseille ils font un effort, ils lui donnent quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure », lançait-il à Canal+ .

Laissez moi rêver #RonaldOM pic.twitter.com/oBVRjqnV2Q — Jul (@jul) August 23, 2022

Djibril Cissé passe à l'action

Mais celui qui est probablement allé plus loin n'est autre que Djibril Cissé. Par le biais d'un tweet, il interpelle tout d'abord le quintuple Ballon d'Or : « Cristiano, viens mon ami. Je vais m'occuper de toi . » Evidemment, cela n'a pas manqué de faire le buzz, et le lendemain, dans L'EQUIPE de Greg , l'ancien buteur marseillais promet même de passer à l'action. « Je pense que mon tweet n'est pas passé inaperçu. J'ai eu deux trois retours à ce sujet et pour la blague et la rigolade, oui je vais essayer de rentrer en contact avec Ronaldo. Moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. Je suis supporter de l'OM donc forcément Cristiano Ronaldo avec le logo de l'OM ça me fait rêver », expliquait Djibril Cissé qui s'est même vu proposer de l'aide. En effet, en réponse à son tweet, le journaliste Nicolas Vilas, d'origine portugaise, fait une proposition à l'ancien Marseillais : « Tu veux qu'on l'appelle en visio et, si besoin, je traduis ? » Une aide acceptée par Djibril Cissé. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo a vraiment reçu cet appel.

@Cristiano come my friend I will look after you #RonaldoOM ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

L'OM s'agace et calme tout le monde