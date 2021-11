Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur l'avenir de Saliba...

Publié le 21 novembre 2021 à 4h45 par A.M.

Prêté sans option d'achat à l'OM, William Saliba risque d'être très convoité en fin de saison ce qui rend déjà son transfert définitif très compliqué à Marseille.

En quête de renforts défensifs durant le mercato estival, l'OM a notamment obtenu le prêt de William Saliba. Après six mois prometteurs à l'OGC Nice, l'ancien défenseur de l'ASSE n'entrait pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal et a donc choisi l'OM pour rebondir. Et le choix semble être le bon puisque l'international espoirs brille à Marseille où il est le patron de la défense de Jorge Sampaoli. Toutefois, William Saliba est prêté sans option d'achat, ce qui rend quasiment impossible son transfert définitif en fin de saison comme le souligne l'ancien Marseillais, Jean-Charles de Bono.

«Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€»