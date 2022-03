Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation hallucinante sur Sampaoli et une recrue !

Publié le 3 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a recruté Sead Kolasinac cet hiver pour se renforcer au poste de latéral gauche, Jorge Sampaoli ne semble attribuer aucune confiance à l’ancien joueur d’Arsenal et ne validerait pas du tout ce recrutement. Explications.

Avec le départ de Jordan Amavi à l’OGC Nice cet hiver (en prêt avec option d’achat), Jorge Sampaoli souhaitait un autre latéral gauche à l’OM, et sa priorité s’était rapidement porté sur Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam), un joueur qu’il avait dirigé en sélection argentine. Ce dossier ne s’est finalement jamais concrétisé, et Pablo Longoria a fini par recruter Sead Kolasinac qui a rompu son contrat avec Arsenal. Mais le latéral bosnien vit un calvaire depuis son arrivée à l’OM, et pour cause…

« Sampaoli n’a pas confiance en Kolasinac »