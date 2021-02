Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle annonce sur la vente du club !

Publié le 15 février 2021 à 15h45 par A.M.

Très discret depuis l'annonce de son information sur la vente de l'Olympique de Marseille, le journaliste de Canal+ Matthias Manteghetti est sorti du silence à ce sujet.

Il y a une dizaine de jours, dans la foulée de Thibaud Vézirian, Matthias Manteghetti, journaliste pour Canal+ , confirmait que l'Olympique de Marseille allait être vendu apportant même certains éléments supplémentaires. Il assurait ainsi que le prix de la vente du club était estimé à 480M€ et que Luis Campos serait impliqué dans ce projet. Mais dans la foulée de ces annonces, le journaliste a disparu des réseaux sociaux. Mais dimanche, à l'occasion du match entre l'OM et Bordeaux, il est sorti de son silence, assurant que l'avenir donnera des réponses.

«Les démentis sont entendus et seul l’avenir donnera des réponses»

« Pas d’info en + sur la vente, promis, mais ça me manquait trop de mettre à jour les stats d’Haaland chaque samedi ou de me priver d’un "Milik > R9" après son prochain but. Et merci aux messages drôles et bienveillants) En tous cas courage à tous, on se régale ce soir. Et aux géniaux scénaristes : pas d’histoire de cave, coffre etc… mais certains montages étaient exceptionnels. Pour faire un point unique : les démentis sont entendus et seul l’avenir donnera des réponses. Pas besoin d’en rajouter, retour au foot et à l’explosion du crack Dieng », écrit-il sur Twitter .