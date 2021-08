Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse révélation pour ce protégé de Raiola !

Publié le 4 août 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors qu’il était initialement question de plusieurs jours, Mino Raiola serait déjà à Marseille afin de discuter de la venue de Micky Van de Ven à l’OM.

Certes, l’OM a déjà mis la main sur William Saliba et Luan Peres depuis le début du mercato estival. Cependant, il se pourrait bien que Pablo Longoria n’a pas fini de redessiner les contours de la charnière centrale de l’OM. D’après RMC Sport, Mino Raiola et le président de l’Olympique de Marseille devraient rapidement s’entretenir au sujet de la potentielle venue d’un des clients du célèbre agent, à savoir Micky Van de Ven. Et Raiola serait même déjà à Marseille !

Raiola déjà à Marseille ?