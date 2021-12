Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur ce nouveau deal bouclé par Longoria !

Publié le 11 décembre 2021 à 22h10 par A.D.

Alors qu'il disposait d'un salaire peu élevé, Bamba Dieng aurait vu son contrat être revalorisé. Une nouvelle qui comble de joie son clan.

Arrivé de Diambars à l'été 2020, Bamba Dieng gravit les échelons à vitesse grand V à l'OM. Alors qu'il enchaine les bonnes, voire très bonnes performances, l'attaquant de 21 ans est de plus en plus utilisé par Jorge Sampaoli ces dernières semaines. Dans cette optique, l'OM a décidé de le récompenser avec un tout nouveau contrat. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, Bamba Dieng aurait vu son salaire être revu à la hausse, lui qui disposait d'un faible contrat (environ 6.000€ annuels). Et à en croire RMC Sport , le bail de Bamba Dieng n'aurait pas été étendu sur la durée.

«C’est un ouf de soulagement. Mieux vaut tard que jamais»