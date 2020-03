Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet entraîneur de Ligue 1 qui recale Eyraud !

Publié le 31 mars 2020 à 19h00 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas pourrait quitter l’OM cet été, Michel Der Zakarian a assuré que le poste ne l’intéressait pas vraiment.

Il y a quelques semaines, cela a tremblé du côté de l’OM. Et c’est André Villas-Boas qui a provoqué ce tremblement de terre. En effet, en conférence de presse, le Portugais n’avait pas hésité à remettre en question son avenir chez les Phocéens afin d’alerter sa direction en ce qui concerne un possible affaiblissement de l’effectif cet été. Il ne serait pas acté que Villas-Boas soit toujours là la saison prochaine, ce qui pourrait alors obliger Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à trouver un nouvel entraîneur.

Der Zakarian ne pense pas à l’OM