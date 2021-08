Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme coup réalisé par Pablo Longoria !

Publié le 9 août 2021 à 4h45 par T.M.

Parmi les 8 recrues estivales de l’OM, on retrouve notamment Cengiz Ünder, prêté par l’AS Rome. Et depuis son arrivée sur la Canebière, le Turc fait forte impression.

Avec le départ de Florian Thauvin, arrivé au terme de son contrat, l’OM cherchait à se renforcer offensivement. Et dans les couloirs de l’attaque phocéenne, Jorge Sampaoli va notamment pouvoir compter sur Cengiz Ünder. Prêté la saison passé à Leicester, le Turc n’entrait pas dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome. Il a donc été prêté à l’OM, il devra confirmer toutes les attentes placées en lui. Et durant la pré-saison, Ünder a été l’auteur de quelques fulgurances, de quoi impressionner ses nouveaux coéquipiers.

« Il est chiant, il ne s'arrête pas »