Mercato - OM : C’est confirmé pour un champion d’Europe !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis maintenant plusieurs semaines, l’OM est annoncé avec insistance sur les traces d’Aymeric Laporte, le défenseur central espagnol vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja. Medhi Benatia a fait le point sur ce dossier chaud du mercato estival et confirme des discussions avec le joueur d’Al-Nassr.

Et si l’OM frappait un grand coup cet été avec la signature d’un champion d’Europe ? Aymeric Laporte (31 ans), le défenseur central d’Al-Nassr, n’a plus qu’une année de contrat avec l’écurie saoudienne et pourrait même résilier afin de se retrouver libre sur le marché. L’OM fait partie des prétendants en course pour Laporte, vainqueur de l’Euro 2024 avec la sélection espagnole, et Medhi Benatia a confirmé son intérêt en mai dernier sur RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme.