Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est confirmé, l’effectif de Sampaoli va bouger cet hiver !

Publié le 8 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Comme ce fut le cas l’été dernier, l’OM devrait se montrer particulièrement actif lors du mercato de janvier pour ajuster au mieux l’effectif de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria s’est prononcé à ce sujet.

« On a un effectif neuf, mais limité. On parle de cette possibilité de recruter au mercato, mais plus que mes envies, il y a la réalité économique du club. Le président et le propriétaire le savent mieux que moi », indiquait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse, qui n’a donc pas hésité à interpeller la direction de l’OM en vue du mercato hivernal pour compléter son effectif. Et il semblerait que l’entraîneur argentin ait été entendu…

Longoria annonce un mercato agité