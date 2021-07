Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur qui a snobé Longoria… pour un club de National !

Publié le 4 juillet 2021 à 6h45 par T.M.

Malgré de nombreuses réussites, Pablo Longoria connait également certains échecs cet été, y compris certains qui peuvent paraitre étonnant.

Pablo Longoria l’avait annoncé, il est bien en train de réaliser un mercato XXL pour l’OM. Alors que le club phocéen a déjà officialisé les renforts de Konrad de la Fuente, de Gerson et de Leonardo Balerdi, 4 nouveaux joueurs s’apprêteraient à débarquer avec Pau Lopez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi et William Saliba. En parallèle, Pablo Longoria travaille également sur d’autres dossiers. Toutefois, le président de l’OM ne peut pas connaitre tout le temps des réussites.

« Longoria voulait me relancer à Marseille »