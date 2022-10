Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Ligue 1 révèle son transfert avorté à l'OM

Publié le 8 octobre 2022 à 16h00

Hugo Chirossel

Après s’être imposé face au Sporting Portugal mardi (4-1), l’OM reçoit l’AC Ajaccio ce samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un joueur ajaccien était d’ailleurs proche de rejoindre Marseille il y a quelques années : Vincent Marchetti. Mais le milieu de terrain avait déjà un accord pour s’engager avec Nancy.

Toujours invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille essayera de continuer cette série ce samedi, lors de la réception de l’AC Ajaccio. Un joueur actuellement dans le groupe ajaccien aurait d’ailleurs pu rejoindre l’OM il y a quelques saisons.

Mercato - OM : Révélations sur le départ de cet indésirable de Longoria https://t.co/X4zQULqQPb pic.twitter.com/NzjS7SuOXI — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Marchetti aurait pu rejoindre l’OM

En 2016, Ajaccio est à la recherche de liquidités et doit se séparer de Vincent Marchetti, alors âgé de 18 ans. « Il ne manque que le départ d’un joueur et il n’y a que moi qui ai une valeur marchande. En gros, si je ne pars pas, le club disparaît. Bordeaux est intéressé, mais le président M. Triaud refuse de mettre 800 000€. Il y a Lorient, mais les clubs se sont mis d’accord sans que je dise OK. Ça ne sent pas bon. Il y a Brighton et Grenade : mais l’étranger à 18 ans, c’est non », a-t-il révélé dans une interview accordée à L’Équipe .

« Franck Passi appelle mon agent juste avant la signature »