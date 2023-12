Mercato - OM : Catastrophe à Marseille, des transferts en préparation ?

Arnaud De Kanel

Déjà privé de Valentin Rongier, l'OM s'attend à perdre deux autres milieux de terrain au mois de janvier. En effet, Pape Gueye et Azzedine Ounahi devraient participer à la CAN, laissant à Gennaro Gattuso seulement trois solutions dans l'entrejeu avec Jordan Veretout, Bilal Nadir et Geoffrey Kondogbia. Le club phocéen aurait donc l'intention de recruter dans ce secteur.

L'effectif de l'OM va perdre des unités au mois de janvier. Au moins huit joueurs sont susceptibles d'être sélectionnés pour participer à la CAN dont deux milieux de terrain, à savoir Azzedine Ounahi et Pape Gueye. Problème, ce secteur n'est pas énormément fourni, d'autant plus que Valentin Rongier est encore éloigné des terrains. Pablo Longoria et ses équipes pourraient donc passer à l'action durant le mercato.

Mercato - OM : Il signe et prend sa revanche ! https://t.co/KgsVOxdlXL pic.twitter.com/4j7hRMi6mt — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Du renfort attendu au milieu ?

C'est en tout cas ce qu'indique La Provence dans son édition dominicale. D'après les informations du quotidien régional, l'OM devrait recruter au milieu de terrain pour pallier la blessure de son capitaine Valentin Rongier et les départs à la CAN de Pape Gueye et Azzedine Ounahi. Aucun nom n'a filtré même si Daïchi Kamada (Lazio) est souvent lié à l'OM ces derniers temps. Il serait pourtant étonnant que le club phocéen tente de le recruter puisqu'il disputera la Coupe d'Asie avec le Japon et sera donc également absent en janvier. Jeudi, lors de sa conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria s'était justement prononcé sur ce fameux mercato hivernal.

«On doit être attentif en raison de la CAN et des blessures»