OM : Ça va bouger à Marseille en janvier

Publié le 1 octobre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a encore multiplié les opérations. En effet, ce sont plus de 10 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’OM, venant alors étoffer l’effectif d’Igor Tudor. Mais cela pourrait ne pas être terminé. Longoria pourrait profiter du mercato hivernal de janvier pour apporter encore certaines retouches à l’OM. Et étant donné les circonstances, le président olympien pourrait exploiter cette fenêtre à fond. Explications.

Depuis quelques mois maintenant, l’OM vit avec la menace d’une grosse sanction. En effet, Watford a décidé de traîner le club phocéen devant la justice suite à l’affaire du transfert de Pape Gueye. Une histoire qui pourrait valoir quelques ennuis à l’OM, ainsi qu’au Sénégalais. Et parmi les différentes sanctions évoquées, le club de Frank McCourt pourrait notamment se voir infliger une interdiction.

Pas de sanction pour cet hiver

Mais l’OM peut actuellement respirer, il n’y aura rien à craindre pour le prochain mercato hivernal. En effet, la TAS a donné les dates de l’audience pour le dossier Pape Gueye et cela se tiendra en février prochain. Par conséquent, l’OM aura les mains libres pour agir en janvier. De quoi alors donner la possibilité à Pablo Longoria de recruter certains joueurs pour Igor Tudor.

Anticiper une future interdiction de recrutement ?

Et Pablo Longoria pourrait bien décider d’exploiter à fond ce mercato hivernal. En effet, quelques semaines plus tard, le verdict sera donc rendu pour l’affaire Pape Gueye et c’est alors à ce moment que l’interdiction pourrait tomber. Un terrible coup dur alors pour l’OM qui sera dans l’impossibilité de se renforcer pour les prochaines fenêtres de transferts. Par conséquent, le mercato hivernal pourrait être la dernière possibilité de recruter pour l’OM avant un moment. Nul doute que Pablo Longoria devrait alors faire ce qui est nécessaire pour anticiper cette catastrophe. Rendez-vous donc maintenant en janvier et surtout en février pour savoir si une sanction tombera pour le club phocéen…