Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour Arkadiusz Milik

Publié le 20 août 2022 à 11h15 par La rédaction

Après l’arrivée de deux nouveaux attaquants à l’OM cet été, Pablo Longoria voudrait dégraisser son effectif dans ce secteur de jeu. L’Espagnol aurait ainsi ciblé plusieurs joueurs comme pouvant partir cet été. Cependant, tout récemment, un club se serait lancé sur la piste d’Arkadiusz Milik, initialement pas considéré comme transférable…

L’avenir d’Arkadiusz Milik semble devenir de plus en plus flou. En effet, l’international polonais faisait partie des attaquants indiscutables à l’OM la saison dernière. Cependant, désormais, l’Olympique de Marseille a recruté deux nouveaux profils en attaque : Luis Suarez, et Alexis Sanchez. Maintenant, Pablo Longoria serait à la recherche de liquidités, et plusieurs joueurs pourraient ainsi quitter la cité phocéenne. Et un prétendant de choix semble se confirmer pour Arkadiusz Milik…

La Juventus sur Arkadiusz Milik ?

Ainsi, comme révélé par Tuttosport ce samedi, la Juventus se serait lancée sur la piste d’Arkadiusz Milik. Déjà apprécié par les dirigeants turinois avant sa signature à l’Olympique de Marseille, l’international polonais serait le plan B des dirigeants turinois concernant leur attaque. Le dossier Memphis Depay pourrait prendre du plomb dans l’aile, alors que les négociations avanceraient bien entre Chelsea et Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Payet, Milik… Tudor prépare un nouveau coup de tonnerre https://t.co/hCMMvo2KrQ pic.twitter.com/6ZSZoAh7wL — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

D’autres joueurs ciblés