OM : Ça part dans tous les sens pour cette vente de Longoria

Publié le 13 août 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une bonne saison avec l’OM, Bamba Dieng s’attendait à poursuivre sa progression. Cependant, Igor Tudor ne compterait pas sur lui, il a donc été placé sur la liste des transferts. Même s’il veut rester, l’international sénégalais intéresse plusieurs clubs. Toutefois, personne n’aurait encore fait d’offre concrète.

Alors que l’OM est en train de boucler l’arrivée d’Issa Kaboré, Pablo Longoria va pouvoir se focaliser sur les ventes. A trois semaines de la clôture du marché des transferts, le président de l’OM n’a vendu que deux joueurs : Lucas Perrin et Luan Peres. Sinon, plusieurs joueurs ont quitté Marseille mais sans rapporter le moindre sou à Frank McCourt. Steve Mandanda, Nemanja Radonjic, Konrad De La Fuente, Pol Lirola, Oussama Targhalline : que ce soit en prêt ou libre de tout contrat, aucun n’a permis à l’OM de renflouer ses caisses.

Bamba Dieng n’entre plus dans les plans

L’un des joueurs dont l’OM veut se séparer, c’est Bamba Dieng. Après une saison convaincante sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international sénégalais attise les convoitises sur le marché des transferts. Même s’il souhaite rester à l’OM pour jouer aux côtés de son idole Alexis Sanchez, Bamba Dieng n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club de la cité phocéenne. Suffisant pour le convaincre de partir ? Pas gagné…

Pablo Longoria s’est exprimé sur sa situation

Interrogé sur la situation de son attaquant lors d’une récente conférence de presse, Pablo Longoria est resté flou : « C'est un joueur sous contrat avec le club. La performance des joueurs se juge à l'instant T, lors des entraînements, dans le travail quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé. On se concentre sur le prochain entraînement, le prochain match. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est un joueur très important. On le connait, on parle d'un vrai talent, un joueur avec beaucoup d'impact pour sa première saison et qui a une vraie valeur. Mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne ».

En plus de Nice, qui discute avec l’OM mais n’a transmis aucune offre, Brighton, Newcastle et Fribourg font partie des clubs toujours intéressés par Bamba Dieng. Pas d’offre concrète à ce jour. #mercato @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 13, 2022

Beaucoup de courtisans mais pas d’offre pour l’OM