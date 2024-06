Mercato - OM : Ça part au clash pour Conceiçao, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Priorité de l’OM au poste d’entraîneur, Sergio Conceiçao est en plein conflit avec le FC Porto. Le technicien portugais n’aurait pas apprécié que son adjoint soit un des entraîneurs pressentis pour lui succéder sur le banc des Dragoes, ce qu’il aurait vécu comme une trahison. Par le biais d’un communiqué, Vitor Bruno a donné sa version des faits.

« Un coup de poignard dans le dos, une trahison ». Comme indiqué par la presse portugaise, Sergio Conceiçao n’aurait pas vraiment apprécié apprendre que son adjoint, Vitor Bruno, était un des entraîneurs ciblés par André Villas-Boas pour lui succéder sur le banc du FC Porto. Un épisode qui retarde la fin de son aventure avec le club portugais, et donc potentiellement son arrivée à l’OM, qui en a fait sa priorité.

« Je n'ai jamais trahi ni été déloyal de quelque manière que ce soit »

Dans ce contexte, Vitor Bruno a décidé de prendre la parole pour donner sa version des faits, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux : « En tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe de football senior du Futebol Clube do Porto, compte tenu des multiples informations diffamatoires et calomnieuses publiées dans divers médias - sur une prétendue “trahison” de l'entraîneur principal, Sérgio Conceição - je tiens à clarifier ce qui suit : Je dois affirmer, dès le départ et pour qu'il n'y ait aucun doute, que je n'ai jamais trahi (“poignardé” dans le dos, comme on le prétend astucieusement) ni été déloyal de quelque manière que ce soit envers l'entraîneur principal Sérgio Conceição, avec lequel j'ai toujours fait preuve de la plus grande douceur, transparence et honnêteté, et il est maintenant nécessaire d'éclaircir la vérité des faits . »

Comunicado pic.twitter.com/6yC3HrAhsH — Vítor Bruno (@vb_vitorbruno) May 31, 2024

« Il a accepté ma décision et m'a souhaité beaucoup de succès »

« Ce qui s'est réellement passé - en fait, la question a été discutée de manière élevée, calme et civilisée entre moi-même et l'entraîneur principal Sérgio Conceição au début de cette semaine. Il a parfaitement compris les raisons que j'avais données pour reprendre une équipe première, il a accepté ma décision et m'a souhaité beaucoup de succès. Par conséquent, je suis en train d'évaluer les différentes possibilités pour mon avenir professionnel - que je me réserve la liberté de choisir, et c'est à moi seul d'en décider », a poursuivi Vitor Bruno.

« Campagne orchestrée dans le but unique et déclaré de me diffamer »